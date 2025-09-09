Концерт пианиста Мацуева отменили в Греции

Концерт народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева в Афинах был отменен в связи со «сложившейся международной обстановкой» — его заменят другим музыкальным исполнителем. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе Афинского государственного оркестра на официальный странице в социальной сети Instagram*.

Мероприятие должно было пройти 21 ноября в Афинском дворце музыки. Представители оркестра отметили, что они служат служит не только художественному совершенству, но и ценностям открытого диалога и уважения, которые высоко ценятся европейским культурным сообществом.

— Концерт состоится в обычном режиме с присутствием еще одного солиста. Подробности относительно обладателей билетов будут объявлены в ближайшее время. Благодарим зрителей за понимание и постоянное доверие, — говорится в сообщении.

