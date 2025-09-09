Pupo даст единственный сольный концерт в Москве

В субботу, 4 октября 2025 года, концерт в рамках Всемирного тура «Pupo», посвящённого 50-летию творческой деятельности и 70-летнему юбилею, состоится в Live Арена Москва.

© Пресс-служба

«Я влюблен в Россию и русский народ, в вашу культуру и искусство и в ваше умение никогда не сдаваться!». Первый раз я приехал в Россию в 1979 году и с тех пор всегда возвращаюсь в эту прекрасную страну. 4 октября я выступлю с концертом, который станет незабываемым событием, и я с большим нетерпением жду этого дня. Из Италии с любовью, Ciao!», - сообщил Пупо.

© Пресс-служба

Для Москвы и всей России Pupo — не просто артист. Он никогда не скрывал глубокой любви, связывающей его с русским народом. Эта любовь началась ещё в 1985 году, когда Pupo провёл более месяца в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Таллине (тогда входившего в СССР) и Москве.

Тогда он дал более 40 концертов на площадках этих трёх городов. Каждый концерт прошёл с аншлагом, а общее количество зрителей достигло рекордных 600 000 человек.

© Пресс-служба

С тех пор Pupo не переставал приезжать в Россию, став для россиян настоящей музыкальной легендой. Даже в последние сложные годы, в отличие от других итальянских исполнителей, он продолжал выступать на российских сценах - демонстрируя мужество и искреннюю любовь к этой земле и её жителям, которые всегда встречают его с распростёртыми объятиями.

© Пресс-служба

Именно поэтому концерт 4 октября в Live Арена Москва станет особенным событием. В программе — лучшие хиты за 50 лет карьеры, от легендарных «Gelato al Cioccolato», «Su Di Noi», «Lo Devo Solo a Te», «Buraccio Telecomandato», «Un Amore Grande» до новых песен из свежего альбома «Insieme».

© Пресс-служба

Pupo приедет в Москву со своими музыкантами и командой. Это будет незабываемый вечер, полный эмоций и сюрпризов— не только музыкальных, но и сценических.