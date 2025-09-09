В РПЦ объяснили призыв священника обложить россиян десятиной

Церковные пожертвования в России носят исключительно добровольный характер, а новозаветная Церковь никогда не устанавливала требований по их размеру. Об этом заявил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, чьи слова приводит РИА Новости.

Так он отреагировал на слова протоиерея Сергея Кульпинова, который призвал обложить россиян десятиной.

«Пожертвования на Церковь в России исключительно добровольны. (...) Возможно, батюшка (Кульпинов — прим. «Ленты.ру») попытался напомнить это в слишком навязчивой форме. И, разумеется, новозаветная Церковь никогда не устанавливала жестких требований по размеру пожертвований или их доли от дохода», — объяснил Кипшидзе.

При этом он отметил, что кроме прихожан некому содержать храм, священника и его семью. Пожертвования, подчеркнул представитель РПЦ, являются моральной обязанностью верующего, который располагает соответствующими средствами. Помимо того, Кипшидзе напомнил, что в некоторых странах существует церковный налог, собираемый с граждан соответствующей службой. В качества примера он привел Германию.

Кульпинов ранее призвал следовать наставлениям Бога, согласно которым верующие должны жертвовать церкви десятую часть дохода. По мнению протоиерея, если прихожане не будут вносить пожертвования, то священникам придется устроиться на работу, уделяя при этом службам меньше времени.