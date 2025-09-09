Сатанинские грибы заполонили леса Орехово-Зуева

В лесах Орехово-Зуева находят необычные грибы с пепельными шляпками, красноватым сетчатым узором и ароматом сырой земли.

Их называют сатанинскими — из-за токсинов, вызывающих серьезные отравления.

— Эти грибы называются сатанинскими. Их опасность заключается в содержании токсинов, которые могут вызвать серьезные отравления при употреблении в пищу, — рассказал миколог Андрей Беляев.

Отличить их от белых грибов можно по цвету мякоти: сатанинский имеет красноватую мякоть и поры, а белый — белую или желтоватую, которая не меняет цвет на срезе.

Симптомы отравления — тошнота, рвота, головокружение, слабость, температура, потливость, озноб. Токсины сохраняются даже после варки, и употребление даже небольшого количества может привести к поражению печени и почек через 2-3 дня.

При первых признаках рекомендуется принять активированный уголь и обратиться к врачу.

— Не следует заниматься самолечением и использовать народные методы или лекарства без предварительной консультации со специалистом, — заключила терапевт Городской клинической больницы № 67 им. Л. А. Ворохобова Елена Самойлова в беседе с Regions.

