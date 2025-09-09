Ставшая известной блогершей уборщица из российского города рассказала о подписке Пугачевой

57-летняя уборщица Инна Сумбаева из города Сызрань, ставшая популярной блогершей, рассказала, что на ее аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) подписана известная российская певица Алла Пугачева. Об этом она заявила в разговоре с Life.ru

Сумбаева, родившаяся в Узбекистане, рассказала, что после переезда в Россию работала продавщицей в магазине у дома, а позднее стала убирать подъезды. По ее словам, на эту работу она решилась, так как ей было необходимо оплачивать обучение дочери в университете в Москве и давать ей деньги на съемное жилье.

Женщина отметила, что начала показывать свою жизнь и работу в соцсетях.

«Мой блог — это лайфстайл. Я показываю плюсы и минусы работы в подъездах, как варю кофе, рассказываю о любимой коллекции чашек. В общем рассказываю о себе так, как есть, без прикрас», — поделилась рассуждениями Сумбаева.

Она также призналась, что была очень удивлена, когда один из ее роликов набрал миллионы просмотров.

Кроме того, блогершу потрясло то, что на ее профиль подписалась Пугачева. Женщина сначала подумала, что в числе ее подписчиков оказался фан-аккаунт певицы, однако позднее она увидела, что это была официальная личная страница Пугачевой.

«Приятно, что такие занятые люди нашли время посмотреть мои ролики и даже написать комментарии», — добавила блогерша.

На аккаунт Сумбаевой в Instagram подписаны 94,1 тысячи человек. Ролик, в котором она рассказала, что убирает 44 подъезда, а также моет полы в мебельном магазине в Сызрани, набрал 14,5 миллиона просмотров. Комментарии к видео Сумбаевой оставляли блогерша Ида Галич, телеведущая Лера Кудрявцева, а также певец Сергей Пенкин и другие известные люди.

