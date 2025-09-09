Отец убитой в США украинки не приехал на ее похороны из-за запрета на выезд

Отец украинской беженки Ирины Заруцкой, погибшей в результате нападения в поезде в США, не смог приехать на ее похороны в Северной Каролине из-за запрета на выезд из Украины.

Об этом сообщает New York Post.

— Ему пришлось остаться, он не пришел на похороны, он еще там, — сказал сосед семьи Заруцкой в ​​Шарлотте изданию.

О трагедии стало известно 8 сентября. 22 августа Ирина Заруцкая села в вагон метро в районе Саут-Энд города Шарлотт, заняв место перед 34-летним бездомным афроамериканцем Декарлосом Брауном — младшим. Спустя четыре минуты мужчина достал раскладной нож и трижды ударил украинку в шею. В результате девушка скончалась на месте. Во время нападения Браун-младший порезал себе руку и еще несколько минут ходил по вагону поезда, разбрызгивая кровь.

Также в Сети появились кадры нападения афроамериканца на Заруцкую. После произошедшего его задержали и обвинили в убийстве.

Президент США Дональд Трамп заявил, что убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина «ужасно», и пообещал разобраться в обстоятельствах случившегося. Американский лидер добавил, что уже посмотрел видеозапись с места преступления.