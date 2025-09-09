Российская туристка рассказала о происходящем в Непале

Российская туристка в Непале рассказала о массовых протестах в стране. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Виктории, что демонстранты в Катманду сосредоточены на внутренних проблемах и не проявляют агрессию в сторону туристов.

«Намеренно соваться в пекло, конечно, не надо. Сегодня и завтра рекомендуется сидеть дома, но в целом я бы оценила риски как низкие», — отметила собеседница агентства.

Протесты в столице Непала продолжаются после отставки премьер-министра Шармы Оли.

Ранее стало известно, что во время протестов погибли 19 человек, более 500 пострадали.

