Зоозащитница рассказала, что ждет владельцев зоогостиницы в Чехове, где мучали собак

В зоогостинице под Чеховом десятки собак пострадали от псевдопередержки: животных держали в грязных клетках, многие были истощены и покрыты ранами. Правоохранительные органы инициировали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Директор Альянса защитников животных МО и член общественной палаты Рузского района Юлия Рубцова заявила, что живодеры должны понести наказание по уголовному, административному и моральному кодексам.

— Тут же еще не просто животные, а те, которых они брали по договору, за деньги. То есть здесь услуги, поэтому сыграет и нанесение морального вреда. Увидев, что делают с его животным, любой хозяин будет в шоке. Они же доверили своего питомца, отдали его и находились в полной уверенности, что он живет в таком комфорте, который прописан в договоре, — объяснила зоозащитница.

Видеофиксация условий содержания поможет установить степень жестокости. Рубцова подчеркнула, что наказания, скорее всего, будут по нескольким статьям, поскольку владельцы не предоставляли качественные услуги. По ее мнению, работать в сфере ухода за животными должны только люди, любящие животных, обладающие образованием и лицензией, сообщает «Радио 1».

В Чехове ранее была задержана Карина Г., владелица зоогостиницы DogTown, где жестоко обращались с четвероногими постояльцами.

В пресс-службе главного управления МВД России по Московской области 5 сентября сообщили, что сотрудники правоохранительных органов организуют проверку питомника в муниципальном округе Чехов.

Певица Мона рассказала, что увидела кадры, на которых ее собака Даки сидела в клетке, испачканной экскрементами, с электрошоковым ошейником. Животное прогрызло прутья клетки, и они были в крови, поэтому артистка приняла решение немедленно отправиться в питомник. Что известно об этом скандале — в материале «Вечерней Москвы».