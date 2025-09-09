Россиян стали больше привлекать поездки на авто и поездах

Согласно совместному исследованию «МегаФона» и сервиса путешествий «Туту», летом 2025 года пользовательский интернет-трафик на федеральных автотрассах активно рос на востоке страны, а продажи железнодорожных билетов в Дагестан удвоились по сравнению с прошлым годом.

По данным big data «МегаФона», среди ключевых автодорог страны наибольший рост пользовательского интернет-трафика показало восточное направление. Так, на автотрассе «Амур» (Чита-Хабаровск) абоненты увеличили передачу данных на 21 процент. На втором месте автомагистраль «Сибирь» (Новосибирск-Иркутск) — здесь мобильный интернет использовали на 12 процентов активнее, чем годом ранее. Третье место поделили дороги, соединяющие Москву с Санкт-Петербургом и Архангельском, — трассы «Нева» и «Холмогоры». На каждой из них трафик вырос на 9процента.

По железной дороге туристы стали чаще отправляться на юг страны, в первую очередь на Кавказ. По данным сервиса Туту, продажи билетов в Дагестан выросли в два раза относительно лета 2024 года. Республика стала лидером по росту спроса.

На втором месте по приросту поездки в Красноярский край: проданных билетов стало больше на 52процента. В тройку лидеров также вошла Югра (ХМАО) — нефтегазовый регион, который помимо сезонной трудовой миграции привлекает все больше любителей дикой природы и этнографического туризма (рост на 44 процента год к году). В топ регионов по росту проданных железнодорожных билетов попали Приморье (+38 процентов), Липецкая область (+29 процентов), Калужская область (+27 процентов) и Ставропольский край (+25 процентов).

Однако абсолютные лидеры по доле остаются в сегменте железнодорожных поездок неизменными. Это Москва (34 процентов от всех реализованных билетов), Краснодарский край (14 процентов) и Санкт-Петербург (14 процентов).

По данным «МегаФона», путешествовать наземным транспортом обычно предпочитают мужчины, их доля на ключевых автотрассах в среднем составляет 60процента. Основной поток таких туристов (42 процентов) — это россияне от 35 до 44 лет. При этом на категорию 45+ приходится еще около 40 процентов путешественников.