Общественники призвали проверить критиковавшую бойцов СВО проститутку

Сотрудница сферы интимных услуг, публично раскритиковавшая бойцов специальной военной операции и выразившая сожаление о «своем рождении в России», подверглась критике межрегионального общественного движения «Зов народа». Член совета организации Руслан Шаламов сообщил, что в отношении девушки направлено обращение в Следственный комитет России для проверки.

© Вечерняя Москва

Шаламов отметил, что такие высказывания могут исходить лишь от предателей, и выразил недовольство тем, что некоторые граждане, пользуясь свободой в России, позволяют себе оскорблять страну и ее защитников.

— В очередной раз сталкиваемся с тем, что некоторые граждане, пользуясь свободой, которую им дает Россия, позволяют себе откровенно плевать на нее и тех, кто ее защищает, — заявил он.

В копии обращения в СК общественники требуют проверить комментарии женщины на предмет дискредитации российской армии и неуважения к государственным символам и устройству РФ, сообщает 360.ru.

Недавно суд в Москве заблокировал пять сайтов по подбору эскортниц, решение обосновано тем, что размещенная на них информация противоречит требованиям законодательства. Таким образом, власти приравняли эскортниц к проституткам.