Опубликован прогноз Жириновского к 2030 году

Китайская народная республика (КНР) будет вынуждена сильнее сблизиться с Россией, так как если против Запада не выстоит Москва, не сможет удержаться и Пекин. Об этом в прогнозе к 2030 году говорил сооснователь ЛДПР Владимир Жириновский, видео с его речью показали в Telegram-канале партии.

Как заявлял Жириновский в 2018 году, перезагрузка отношений с США начнется лишь после того, как американское руководство поймет, что им не удалось сокрушить Россию и Китай.

«Без нашей военной помощи Китай не выстоит [против Запада] (...) Китай вынужден с нами быть ближе, да и нам неплохо иметь верного союзника (...) Может быть, начнется перезагрузка, но пока у них [у Запада] делается ставка на военное решение вопросов», — заявлял политик в опубликованном прогнозе.

Из-за сбывающихся предсказаний Жириновского россияне прозвали политика «Вовангой». Он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — Барака Обамы. Путин отмечал, что прогнозы Жириновского сбываются, так как он строил свои заявления на вдумчивом анализе ситуации.