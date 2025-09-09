«Песни и прогулки»: как жил в тюрьме задержанный в Афганистане российский этнограф

Российский ученый Святослав Каверин, ранее задержанный в Афганистане, рассказал, как смог перенести 52 дня заключения в афганских тюрьмах. Его слова приводят «Известия».

© Соцсети

Этнолог Святослав Каверин был задержан в Кундузе в середине июля. По его словам, его изначально задержали за попытку «контрабанды» украшений. А затем стало известно, что афганские правоохранители заподозрили его в шпионаже, но в итоге обвинения были сняты. Вечером 8 сентября он вылетел рейсовым самолетом из Кабула в Москву.

Каверин отметил, что был в заключении 52 дня. В первой тюрьме он находился в одиночной камере с открытой дверью и свободным доступом в туалет. Во второй — занимался спортом с соседями, прошел 130 км по камере за две недели и пел песни группы «Кино».

А в СИЗО, по его словам, в одиночной камере могло сидеть до пяти человек, однако «места хватало». Кормежку ученый назвал сытной, но очень калорийной. При этом в первые два дня заключения он не мог есть из-за «нервов», а в последние два дня устроил голодовку.

«Люди попадались разные, но в целом — хорошие», — заявил российский ученый.

Каверин также отметил, что обычно ему разрешали гулять только в бетонных коробках, однако в последний день удалось добить того, что его привели на газон и дали посидеть на траве.