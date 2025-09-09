Россияне рассказали, за что можно лишиться премии на работе. Исследование Rambler&Co

Каждый четвёртый никогда не получал денежные бонусы, а большинство считают их обязательной частью зарплаты.

© Нейросеть

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, по которому работодатели больше не смогут произвольно лишать сотрудников премий, за исключением случаев дисциплинарных взысканий. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, насколько премии на работе для них привычны и будут ли они стараться ради них больше обычного.

Согласно опросу, только 22% сотрудников регулярно получают премии (каждый месяц или квартал как часть зарплаты), 8% – за отдельные проекты. 18% опрошенных россиян платят бонусы лишь в исключительных случаях. 15% имеют обязательную «13-ю зарплату» раз в год, тогда как 26% никогда не получали никаких премий, и ещё 11% пояснили, что их работа изначально не предполагает подобных выплат.

Практически во всех случаях премии приходят в денежной форме – 88% опрошенных назвали именно этот вариант. Куда реже встречаются дополнительные дни отпуска (6%), подарки/сертификаты (4%) или оплата отдыха и обучения (2%).

При этом 41% считают премии обязательной частью дохода, ещё почти треть (30%) – с оговоркой, что выплаты зависят от результатов. Для 21% премия остаётся «доброй волей» работодателя, а 8% затруднились с ответом.

На вопрос о том, что должно лежать в основе премирования, большинство выбрали качественное выполнение прописанных в договоре обязанностей (44%). Ещё 32% считают, что правила премирования должны быть закреплены в трудовом договоре, 13% делают ставку на количественные показатели эффективности (KPI), а 7% – на инициативность и исполнительность. Лояльность работодателю отметили достаточным основанием лишь 4%.

В качестве причин для лишения премии, участники чаще всего называют нарушение трудовой дисциплины (41%) и невыполнение KPI или планов (32%). 19% уверены, что премия должна выплачиваться всегда, без исключений. Жалобы коллег и клиентов стали значимыми поводами только для 5%, а 3% полагают, что премии можно не выдавать при высокой зарплате.

С 1 сентября работодатели не смогут произвольно лишать сотрудников премий. Однако нововведение вряд ли станет переломным моментом в рабочей мотивации: 71% заявили, что изменения никак на них не повлияют, так как и без того работают добросовестно. Ещё 21% оценили новость положительно, отметив, что будут чувствовать себя увереннее в своих доходах. Только 8% опасаются, что вместе с этим исчезнет стимул к дополнительным усилиям.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 28 августа по 4 сентября 2025 года, охват составил 76 548 интернет-пользователей.