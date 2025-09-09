Житель Подмосковья купил на кассе супермаркета три лотерейных билета, которые обеспечили ему выигрыш в 33 миллиона рублей. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

— В августе прошел розыгрыш более 100 миллионов рублей в лотерее «Мечталлион». Суперприз разделили трое его участников, и одним из счастливчиков стал Анатолий, пенсионер из Московской области, — добавили в компании.

По словам пенсионера, кассир долго уговаривала его купить сразу три билета.

— Стоит ее отблагодарить, правда? Я ей сказал, что, если выиграю, миллион дам. Вот сейчас уже не знаю даже, — цитирует победителя РИА Новости.

Ранее жительница штата Техас одержала победу в лотерее Lotto Texas, после чего ей шесть месяцев пришлось судиться за выигрыш в 83,5 миллиона долларов.

Женщина выиграла в лотерею 795 миллионов рублей после 11 лет неудач

До этого работник завода по имени Роман из Челябинской области выиграл 100 миллионов рублей в тираже № 143 лотереи «Мечталлион». За день до выигрыша супруге победителя приснился сон про рыжего паука.