Хаос на подходе: Россию ждут рекордные погодные аномалии

Грядущая зима 2025–2026 годов в России может войти в метеорологическую историю как одна из самых хаотичных и непредсказуемых. По расчетам синоптиков, страну ждут явления, аналогов которым не наблюдалось с конца XVIII века. Виной всему – перегретый Мировой океан, который запускает механизм «погодных качелей». «ФедералПресс» рассказывает, к каким сюрпризам готовиться регионам и какие риски это несет для инфраструктуры и экономики.

Какая погода ожидается зимой в 2026 году

По данным Гидрометцентра России, главной особенностью предстоящего зимнего сезона станут экстремальные колебания температуры – так называемые «температурные качели». Всего за несколько дней столбики термометров в некоторых регионах будут прыгать на 15–18 градусов, переходя от аномальной оттепели к резкому похолоданию. Это связывают с рекордным повышением температуры поверхности океана, которое нарушает привычную циркуляцию атмосферы, пишет DEITA.

Метеоролог: В Москве будет два бабьих лета вместо одного

Среднезимняя температура по стране ожидается на 2–4 градуса выше климатической нормы, а объем осадков превысит привычные значения в полтора раза. Однако главную опасность будут представлять не цифры, а именно частота и резкость смены погодных сценариев. Это создает беспрецедентные нагрузки на энергетику, ЖКХ и транспортную систему, требуя от властей и коммунальных служб максимальной готовности к оперативному реагированию.

Будет ли холодно в столице

Центральный федеральный округ, включая Москву и область, ждет мягкая, но крайне неустойчивая зима. Январь будет характеризоваться частыми и резкими сменами погоды: периоды с температурой до +3…+5°С будут за считанные часы сменяться похолоданиями до −15°С. Февраль обещает стать пиком непогоды – синоптики прогнозируют обильные осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя.

Какая погода ждет жителей Приволжского федерального округа

Для Приволжского федерального округа зима обещает быть аномально теплой и влажной. Февральские оттепели могут достигать +5…+7°С, что является серьезным отклонением от нормы.

Ожидается, что снежный покров будет неустойчивым, постоянно тая и образуя гололед. Это создает прямую угрозу для озимых культур и значительно усложнит логистику автомобильного транспорта.

К какой погоде готовиться в Сибири

Даже суровая Сибирь не избежит влияния аномалии. В Красноярском крае, Томской и Кемеровской областях периоды крепких морозов до −30°С будут краткими и будут сменяться продолжительными оттепелями с температурой до −5°С.

В Иркутской области будет на 3–5 градусов теплее обычного. Это спровоцирует активное таяние снега в середине сезона и нетипичный подъем уровня воды в реках, что увеличивает риски подтоплений низменных участков в феврале.

Якутия, знаменитая своими рекордными морозами, также ожидает «смягчения». Столбик термометра будет редко опускаться ниже −40°С, что, однако, не отменяет рисков из-за резких перепадов и обильных снегопадов, осложняющих жизнь в удаленных поселках.

В каких регионах ожидается самая контрастная погода

Для Дальнего Востока, включая Приморский и Хабаровский края, зима будет противоречивой. Периоды устойчивых морозов до −25°С будут чередоваться с потеплениями до −5°С и обильными снегопадами, переходящими в мокрый снег и дождь. Ветреная погода усугубит ощущение дискомфорта и повысит вероятность образования снежных заносов.

Южные регионы ждет дождливая и очень теплая зима с температурами, часто превышающими отметку +5°С. Осадков выпадет в два раза больше нормы, что в сочетании с таянием снежного покрова в горах может вызвать паводки и сход селей.

Как изменится погода на Северо-Западе России

Северо-запад России встретит влажную и ветреную зиму с температурой от −5 до +3 °C, что создаст условия для гололеда и ледяного дождя. Осадки превысят норму, особенно в феврале, что может привести к подтоплениям и проблемам с городской инфраструктурой. Здесь также ожидается резкое чередование морозов и оттепелей: холодный январь с температурами до −20°C сменится февральским потеплением до +5 °C.

