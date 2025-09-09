Роструд напомнил о сокращенном рабочем дне перед праздниками

В России продолжительность рабочего дня перед праздниками у сотрудников должна быть сокращена на один час.

Это должно быть вне зависимости от того, сколько длится смена, следует из письма Роструда, которое есть в распоряжении РИА Новости.

«Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, работников, работающих на условиях неполного рабочего времени или по совместительству, подлежит уменьшению на один час», — говорится в документе.

Там подчеркивается, что в случае невозможности сокращения рабочего дня, часовую переработку перед началом праздников работнику необходимо компенсировать. Если же длительность смены меньше часа, сотрудник должен не выходить на работу.

Следующие длинные выходные россиян ждут в ноябре. Тогда первая рабочая неделя будет трехдневной в честь Дня народного единства.