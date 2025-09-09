Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян, по которой убеждают граждан тратить все их сбережения на приобретение дорогостоящих ювелирных изделий, а затем передавать их курьерам. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, аферисты связываются с жертвой, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Далее они под разными предлогами, в том числе о сбережении денег, убеждают собеседника собрать все свои накопления. Потом злоумышленники заставляют жертву купить на собранные сбережения дорогостоящее ювелирное украшение.

Затем мошенники отправляют к ней курьера, чтобы тот забрал украшение. После этого они перестают выходить на связь.

Новая схема мошенничества: звонки из поликлиник

До этого руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отметил в беседе с «Газетой.Ru», что в период экономической нестабильности люди предпочитают вкладывать деньги в так называемые вечные материальные ценности, такие как недвижимость, произведения искусства и ювелирные изделия. По его словам, этим зачастую пользуются мошенники, выдавая подделки за оригиналы и продавая их по баснословным ценам. Эксперт рассказал о набирающих обороты махинациях с бриллиантами.

Ранее россиянам дали советы, как избежать мошенничества при покупке золота.