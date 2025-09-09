Симоньян вышла на связь после операции

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян вышла на связь после перенесенного хирургического вмешательства. О своем самочувствии она рассказала в своем Telegram-канале.

Медиаменеджер рассказала, что пару часов назад очнулась от наркоза и «уже грызет шоколадку», однако ей пока тяжело быстро и грамотно набирать текст.

«Спасибо всем, кто переживал и молился. Дальнейшее — исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать», — заявила она.

7 сентября Симоньян призналась, что врачи обнаружили у нее «страшную тяжелую болезнь», и ей предстоит срочная операция. Она не раскрыла свой недуг, показав лишь на область груди. Одной из причин, по которой она решила заявить об операции, Симоньян назвала желание избежать слухов.