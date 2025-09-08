Ушла из жизни легендарный филолог Аза Тахо-Годи

Умерла легендарный филолог Аза Алибековна Тахо-Годи, профессор, доктор филологических наук, спутница и духовная дочь великого философа Алексея Федоровича Лосева, хранительница его наследия. Знаменитый филолог- классик, переводчик и философ ушла на 103-м году жизни.

© Российская Газета

Она умерла в московской больнице в отделе реанимации. Причиной ее кончины стало двустороннее воспаление легких.

О смерти сообщила ее племянница, писатель, профессор МГУ Елена Аркадьевна Тахо-Годи, подвижническим образом ухаживающая за своей родственницей.

В год столетия филолога Елена Тахо-Годи в интервью "Российской газете" напомнила, что один из юбилейных сборников в ее честь назвали "Созидающая верность". Верность была ее главным талантом.

Защитив докторскую диссертацию, она 30 с лишним лет заведовала кафедрой, преподавала в двух вузах - МГУ и Литинституте - и при этом спокойно и без пафоса несла домашний крест заботы об Алексее Федоровиче Лосеве.

"Колоссальный труд, практически ни для кого не заметный, она воспринимала как естественный", - вспоминала Елена Тахо-Годи.

После кончины Алексея Федоровича она отстояла и сохранила Дом Лосева - научную библиотеку философской литературы, музей, квартиру, где он жил.

Этот дом не только врос в московскую городскую среду и стал ее неотъемлемым интеллектуальным центром - он на равных сотрудничает с крупнейшими научными институциями страны, подчеркивала Елена Тахо-Годи.

Аза Алибековна не только сохранила творческое наследие великого философа, но и, будучи сама известным ученым-филологом, исследователем, писателем, стала автором замечательных книг об античных философах, о Лосеве, ее перу принадлежат интереснейшие мемуары. Судьбу человека она воспринимала как творчество, как искусство.

"Умение одинаково живо и увлекательно рассказывать и о Лосеве в XX веке, и о Платоне в V веке до нашей эры - это дано не всякому ученому. Аза Алибековна, безусловно, человек с художественным даром, прекрасным чувством слова", - отмечала Елена Тахо-Годи.

К своему 90-летию она была награждена церковным орденом Преподобной Ефросинии Московской, а к 100-летию - орденом Святой равноапостольной княгини Ольги.

Она была верующим человеком, во святом крещении у нее было имя Наталья. Она умерла в день святых Адриана и Натальи. Близкий Дому Лосевых священник Валентин Асмус причастил и пособоровал ее в день кончины.