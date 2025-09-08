Американская мечта украинской беженки Ирины Заруцкой, переехавшей в США в поисках безопасности, закончилась расправой. Этой фразой на преступление отреагировал член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram.

Известно, что на девушку напал 34-летний Декарлос Браун-младший, ранее судимый за кражи, разбой и хранение оружия. Полиция задержала его сразу после нападения.

По словам сенатора, вместо безопасности украинка получила «несколько ударов ножом».

Он (убийца-афроамериканец -- прим.«Ленты.ру»), оставляя кровавые следы, спокойно вышел из вагона. Она умрет почти сразу же, истекая кровью на полу вагона. Так закончилась еще одна «американская мечта»

Ранее сообщалось, что сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, обозвал клоунами поддерживающих Украинуно, но хранящих молчание о расправе над украинкой Ириной Заруцкой.