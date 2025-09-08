Писатель Харитонов раскрыл детали болезни умершего фантаста Василия Головачева

В последние годы своей жизни советский и российский писатель-фантаст и сценарист Василий Головачев испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Подробнее о состоянии писателя рассказал его коллега и критик Евгений Харитонов.

По его словам Головачев столкнулся с серьезными проблемами с суставами ног, а также перенес сразу несколько инсультов.

Под конце жизни писателю приходилось пользоваться костылями и инвалидной коляской. Однако он продолжал вести активную творческую жизнь, посещать литературные фестивали и конференции.

— Оставался в строю, до последнего момента был бодр, продолжал работать над новыми книгами, — приводит слова Харитонова Аif.ru.

О смерти Головачева стало известно вечером 7 сентября. Фантаст является обладателем множества премий и, по мнению многих, считается «писателем-фантастом № 1» в России. На его счету более шестидесяти романов и почти сто рассказов и повестей. Его циклы «Бич времени», «Черный человек» и «Смерш-2» стали знаковыми произведениями для российской жанровой литературы.