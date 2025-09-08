Значительная часть внутренних целей специальной военной операции уже выполнена, Россия осознает себя совершенно иным в отличие от Запада обществом, рассказал российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в эфире программы «Эскалация Александра Дугина» на радио Sputnik.

По его словам, Россия сделала ставку на многополярный мир, страна может отстоять свой суверенитет, несмотря на противостояние с коллективным Западом.

«Мы фактически начали процесс оздоровления [во время СВО]. Мы вернулись к самим себе. Какая-то часть значительная внутренних целей специальной военной операции выполнена. Это уже Россия, осознающая себя самостоятельным государством-цивилизацией, совершенно иным обществом, нежели Запад», — отметил Дугин.

Философ заметил, что то, что произошло внутри нашего общества — это победа, которой мы можем гордиться. Он добавил, что все российское общество «меняется в нужную сторону».