В Белоруссии умер политзаключенный из России

Мать политзаключенного из РФ Андрея Поднебенного рассказала в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что он умер в колонии №15 в Могилевской области Белоруссии.

Женщина выразила уверенность в том, что ее сын умер не своей смертью, и заявила, что это преступление не должно остаться безнаказанным.

Андрей Поднебенный был приговорен к 16 годам и восьми месяцам заключения в июне 2022 года за покушение на чужое имущество, теракт и создание экстремистского формирования. Согласно приговору, он проколол колеса 39 троллейбусов, поджег машину главы управления исполнения наказаний Гомельской области, администрировал экстремистский Telegram-канал и поджег строительный кран.

21 июня власти Белоруссии освободили 14 политзаключенных, в том числе мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. На свободе они оказались после встречи президента Александра Лукашенко и спецпосланника Трампа Кита Келлога. Людей отправили в Литву, где они встретились со своими родными и близкими.