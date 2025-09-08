Умер идеолог авиасоставляющей ядерной триады СССР, академик Федосов

Идеолог разработки авиационной составляющей ядерной триады СССР, академик Евгений Федосов умер на 97-м году жизни.

© Российская Газета

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственного НИИ авиационных технологий.

"Ушла легенда - академик, лично знавший Микояна, Сухого и Яковлева", - говорится в сообщении.

В институте отметили, что именно Федосов "был идеологом разработки авиационной составляющей ядерной триады СССР - крылатых ракет стратегического назначения Х-55 с самолетами-носителями Ту-95МС и Ту-160", которые обеспечили Москве стратегический паритет с Вашингтоном.

За эту работу академику было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Федосов родился 14 мая 1929 года в Москве, окончил МГТУ имени Баумана в 1952 году. Всю жизнь проработал в ГосНИИАС, куда его приняли на должность инженера в 1954 году.

Ученый участвовал в создании практически всех отечественных самонаводящихся ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

В частности, под его руководством и при непосредственном участии разработаны комплексы вооружения и управления для различных военных самолетов, а также ЗРК "Даль", "Оса", "Круг", "Куб", комплексы С-125 и С-300.