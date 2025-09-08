Фадеев обратился в ООН из-за пыток политзаключенных в одесском СИЗО

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку заявление в связи с пытками в одесском СИЗО обвиняемых в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает Telegram-канал Совета.

"Постоянная комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека сделала заявление в поддержку заключенных одесского СИЗО №21, которых обвиняют в сотрудничестве с Россией. Сегодня Валерий Фадеев направил его верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку", - говорится в сообщении.

В заявлении, в частности, указано, что в отношении обвиняемых по политическим статьям применяются "меры физического воздействия, пытки газовыми веществами под предлогом проведения зачистки от насекомых, нарушающие международно-правовые нормы". Отмечается, что медицинская помощь людям при этом фактически не оказывалась. Также по данным правозащитников, в СИЗО практикуется вымогательство со стороны администрации: "в нарушение конституционных прав заключенным препятствуют поддерживать связь с родственниками, если они не совершают ежемесячный денежный взнос".