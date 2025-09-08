СМИ: в реку Дон сливают канализацию

В Дон сливают канализацию, пишет «Don Mash». Загрязнение в водоохранной зоне, по данным канала, заметили жители хутора Калинин. Люди возмущены, ведь они «эту воду пьют».

© Эрик Романенко/ТАСС

Стоки заметили среди песчаных берегов «возле базы отдыха ГРЭС». Слева от неё находится здание — «оттуда спускают грязную воду», предполагают жители. Им известно, что рядом с этим местом находится водозабор «для Новочеркасска, Ростова и Донбасса».

Зафиксировать действия удалось благодаря очистке дна реки. На место «пригнали экскаватор», чтобы, как указано, «откопать засыпанный вывод грязи». Наблюдавшие за процессом увидели, как «полилась канашка».