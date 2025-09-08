Симоньян объяснила слова про предстоящую операцию

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила решение рассказать публично о предстоящей операции на груди. Об этом она высказалась в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», фрагмент выпуска доступен в Telegram.

Одной из причин, по которой она решила заявить об операции, Симоньян назвала желание избежать слухов.

«Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду», — добавила главред RT.

Симоньян также отметила, что решилась прийти на программу и рассказать о проблемах со здоровьем, поскольку за день до этого патриарх Кирилл, вручая ей церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени, назвал ее воином.

Ранее сообщалось, что Симоньян заявила о диагностированной у нее тяжелой болезни. Главред RT не уточнила, о каком именно диагнозе идет речь, однако раскрыла, что 8 сентября ей предстоит операция на груди.