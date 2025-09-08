Signal 2025: итоги фестиваля и планы на следующий год

В этом году ведущий фестиваль современной музыки, архитектуры и искусства Signal прошел с 15 по 17 августа в обновленном формате — серии ивентов, распределенных по 5 площадкам Москвы. Несмотря на то, что новость о переносе пришла за неделю до старта, организаторам удалось сохранить 80% музыкальной программы и основные арт-объекты. Делимся итогами фестиваля и планами на будущий год.

© Пресс-служба

«Работа над Signal 2025 велась на протяжении года с соблюдением всех необходимых регламентов и требований. Вплоть до 7 августа в Никола-Ленивце шло строительство инфраструктуры и объектов — мы верили, что фестиваль состоится по запланированному сценарию. За неделю до старта мы были поставлены перед фактом, что это невозможно. Благодаря слаженной работе команды и скорости принятия решений фестивальная программа была оперативно перенесена в Москву и успешно прошла в формате серии городских ивентов в 5 локациях. Несмотря на адаптацию и новые условия, мы сохранили большую часть лайн-апа, программы Art, Academy, Residency. Убытки, связанные с невозвратными затратами, возникшими при переносе, дополнительными расходами и потерей почти всех партнеров, поставили фестиваль в крайне сложную финансовую ситуацию», — поделилась команда фестиваля в официальном telegram-канале Signal.

Фестивальная программа Signal 2025 была реализована с 15 по 17 августа в 5 локациях Москвы: DEX, Crystal Factory и Gazgolder — основные, между которыми курсировали бесплатные шаттлы от партнера — каршеринга Ситидрайв, а также Leveldva и Community. Суммарно было 13 сцен, которые посетили за уикенд около 7 тысяч посетителей.

На фестивале выступило около 200 артистов, охватывающих широкий спектр музыкальных жанров. В пятницу в DEX состоялся живой лайв сет Atom™ — флагманский проект Уве Шмидта — новатора, который 40 лет перепрограммирует музыкальный код, и в ту же ночь здесь же прошёл смелый и экспериментальный перформанс 潘Pan — соратницы Grimes из Тайбэя, которая мастерски сочетает индустриальный футуризм с речитативами на мандаринском языке. Одним из главных событий стало возвращение на фестиваль панафриканского лейбла-феномена Nyege Nyege из Уганды, который вновь представил своих артистов с полноценным шоукейсом.

Отдельного внимания заслуживает фестивальная сцена Kiosko с её 18-метровым светящимся эллипсоидом, воплощённая в уличном танцполе Yard при поддержке Балтика Вайнот. Среди хайлайтов сцены гости отметили лайф испанского кудесника Alexis Cabrera — уникальное сочетание минимал-хауса, электроники и модульного синтеза.

Вечерняя программа клуба DEX включала концерты Meadow, дневные часы были посвящены аудиовизуальным лайвам Ghosty, а ночные выступления проходили на главном стейдже Signal. Такая динамичная смена форматов нашла отражение и в технологических решениях: элементы сценографии разных зон были органично интегрированы в единое пространство и выходили на первый план в зависимости от текущей программы. Среди них — инсталляция студии СЕТАП с пространственной линзой, изначально разработанной для сцены Möbius, а также масштабный LED-экран от Generative Gallery, который планировался для Ghosty. Кроме того, в DEX переехал и обновлённый дизайн-концепт стейджа Rodnya от студии Sova Show.

На территории завода «Кристалл» была представлена часть арт-программы: мультимедийная инсталляция Rave Maxi от победителей арт-колла студии Boont и нейролаборатория «Сфера» при поддержке Ситидрайв. Здесь прошли полнокупольные шоу и перформансы с использованием нейроинтерфейсов студии NeuroLab,которые создали уникальный синтез искусства и технологий.

Ивенты образовательного блока Academy проходили в пространствах Moscow Film School (15 августа) и Moscow Music School (16 августа) на территории Artplay. В программе этого года были: лекция «Видеоарт и критика масс-медиа: от телевизора к TikTok» от Саши Пантелеевой из HSE ART AND DESIGN SCHOOL, паблик-ток с артистами Signal 2025 о том, как живет независимая музыкальная культура в развивающихся странах и даже живой эксперимент с групповой интуицией «Коллективное бессознательное» вместе с Марией Игнатьевой и сервисом Ясно.

Каждый час проходило — полнокупольное шоу Hypnos от студии Knife, по ночам: нейроперформансы с участием артистов Signal, а также коллаборация Надин Захаровой (LYM ART) и Дмитрия Масаидова (NeuroLab), где сигналы становятся объёмной реальностью.

Организаторы фестиваля поделились планами на следующий год и рассказали, что уже приступили к подготовке Signal 2026 и планируют вернуться в следующем году к классическому формату полномасштабного фестиваля в привычной локации, а также готовят другие события в течение года.

Напоминаем, что билеты всех категорий Signal 2025 действительны на юбилейный фестиваль в следующем году. Организаторы призывают не сдавать их и дождаться хороших новостей. Cегодня в telegram канале Signal появится специальное предложение для тех, кто хочет более оперативного решения: возможность конвертировать неиспользованный билет на Signal 2025 для посещения дружественных фестивалей и событий сезона 2025—2026.