Наследники Щедрина приступили к разделу многомиллионного имущества

У композитора Родиона Щедрина объявились наследники спустя 11 дней после его смерти в Москве. У пары не было детей, поэтому порядок наследования неоднозначен, сообщает kp.ru.

По словам юриста Александра Хаминского, на имущество могут претендовать родственники второй и последующих очередей. Наследники должны предоставить нотариусу подтверждение родства в течение полугода. Среди возможных наследников называют двоюродного брата Майи Плисецкой Бориса Мессерера и ее племянницу Анну Плисецкую.

Щедрин и Плисецкая с 1990-х годов жили в Мюнхене, где у них была квартира на Salvatorstrasse 5, оцениваемая в $570 тысяч, и дом в Литве стоимостью около $250 тысяч. В Москве у них была трехкомнатная квартира рядом со станцией метро «Тверская», которую Щедрин передал государству в 2022 году. Сейчас там находится музей-квартира Плисецкой.

Хаминский подчеркнул, что наибольшую ценность в наследстве представляют авторские права на музыку Щедрина, которая будет исполняться еще долго. Наследники могут продать права или получать отчисления.

Щедрин умер 29 августа 2023 года в возрасте 92 лет в мюнхенской клинике из-за обострившихся заболеваний. Его прах завещали развеять над Россией вместе с прахом Плисецкой, умершей в 2015 году.