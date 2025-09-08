Илья Яшин* заявил, что его лишили российского гражданства

Бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин* (признан в РФ иностранным агентом), освобожденный в 2024 году в рамках обмена заключенными с Западом, заявил о том, что его лишили российского гражданства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам экс-депутата, в материалы дела о нарушении правил деятельности иноагента, которое в понедельник, 8 сентября, рассматривает суд в Москве, сотрудниками МВД была добавлена справка об отсутствии гражданства и запрете въезда на территорию Российской Федерации.

«В документе этом указано, что мне присвоен статус ЛБГ — лицо без гражданства, которому запрещен въезд на территорию РФ. Тот есть речь идет о том, что меня лишили российского гражданства», — написал Яшин.

Далее в сообщении бывший депутат процитировал главу 1 статьи 6 Конституции РФ, в которой указано, что гражданин России не может быть лишен своего гражданства. Он также пообещал разобраться в ситуации.

Илья Яшин — бывший глава муниципального округа Красносельский в Москве. В 2022 году он выразил несогласие с проведением военной операции на Украине, после чего суд приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы за фейки о российской армии.

1 августа 2024 года Яшин был освобожден в рамках крупнейшего обмена заключенными с Западом, который состоялся в Анкаре. Всего в обмене участвовали 26 человек, ранее находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. 25 декабря того же года МВД России объявило Яшина в федеральный розыск.