Переживший клиническую смерть боец СВО рассказал об отделившейся от его тела душе

Участник специальной военной операции (СВО) пережил клиническую смерть и рассказал об увиденном в то время, когда его сердце перестало биться. Слова военнослужащего приводит сетевое издание «АДИ19».

Во время наступления противника солдат и его сослуживцы попали под обстрел. Одна из минометных мин попала в окоп, где укрывался боец.

По словам военнослужащего, его «полностью изрешетило» после разрыва мины.

«Вспоминаю и до сих пор мороз по коже, как в кино. Видел, как душа отделилась от тела, а потом вернулась обратно», — описал он свои видения в тот момент.

Позже врачи рассказали вернувшемуся в сознание солдату, что он пережил клиническую смерть.

На восстановление солдату потребовалось около пяти месяцев, которые он провел в госпиталях.

Ранее еще один участник СВО пережил четыре клинические смерти. Несмотря на это, он смог вернуться в зону боевых действий.