Rambler&Co установил Медиамаяк в столичном парке 50-летия Октября

Поп-ап инсталляция стала частью форума «Территория будущего. Москва 2030»

© Пресс-служба

В Парке 50-летия Октября до 14 сентября 2025 года работает Медиамаяк Rambler&Co – арт-объект и зона отдыха от медиахолдинга, созданная в рамках городского форума «Территория будущего. Москва 2030». В День города Москвы, 13 сентября, в локации состоятся розыгрыши с ценными призами.

Центральный элемент конструкции медиахолдинга в парке – навигационный столб с лампой-маяком как символ надёжного ориентира в бурном потоке информации. На указателях размещены ключевые темы медиапотребления горожанина будущего, на которые пишут СМИ Rambler&Co: новости Москвы («Мослента»), картина дня от искусственного интеллекта (портал «Рамблер»), технологии («Газета.Ru»), экология («Лента.ру») и спорт («Чемпионат»).

Вокруг Медиамаяка в соответствующих направлениях разместились пять параметрических лавочек с медиастанциями для информационного пит-стопа. На стойках у лавок размещены NFC-метки и QR-коды, отсканировав которые гости сразу перейдут к подборкам новостей, а также пройдут интерактивный тест по медиаграмотности – ключевому навыку в современной цифровой среде.

Каждая скамья — это персональный портал в интересующую тему: человек сам выбирает направление, погружаясь в него без лишнего шума и получая только релевантный контент. Rambler&Co впервые создал такую локацию в городской среде, предлагая задуматься о том, как будет выглядеть медиабудущее — целенаправленным и осмысленным, и прививая привычку к осознанному взаимодействию с информацией.

13 сентября, в День города, на локации пройдут розыгрыши брендированных призов. Пять раз в день – в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00 – участники посоревнуются за фирменные технологические призы от Rambler&Co.

Проект стал частью программы форума «Территория будущего. Москва 2030», где компании и организации представляют решения и идеи, направленные на формирование облика столицы и жизни её жителей в ближайшие годы.