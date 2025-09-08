РБК расширил собственную медиаэкосистему

РБК запустил собственное федеральное деловое радио. Новый формат стал органичным продолжением и расширением уже существующих платформ — диджитал-ресурсов, телеканала, печатных изданий и деловых мероприятий, сообщила пресс-служба медиахолдинга.

Уточняется, что вещание станции началось в пяти крупнейших городах России: Москва (92.8 FM), Санкт-Петербург (102.0 FM), Нижний Новгород (107.4 FM), Тюмень (100.6 FM) и Воронеж (101.1 FM). Для всех остальных доступен онлайн–эфир на rbc.ru.

В медиахолдинге сообщили, что доставка сигнала будет реализована по часовым поясам, на всей территории FM-вещания эфир привязан к местному времени. В будущем FM-вещание распространят на все города-миллионники страны.