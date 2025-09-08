Водитель автобуса объяснил высадку девочки ночью у леса плохой дорогой

Водитель автобуса, высадивший 15-летнюю школьницу ночью у лесного массива в Хабаровском крае, объяснил свои действия неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия. Соответствующую информацию распространил Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел 6 сентября 2025 года на маршруте № 292, следовавшем из Хабаровска в поселок Мухен. Рейс задержался на три часа, в результате чего подростка и других жителей поселка Сидима высадили на автозаправочной станции в лесной местности глубоко за полночь.

Согласно данным издания, водитель сослался на плохое качество дорожного полотна. Он утверждал, что не мог продолжить движение из-за многочисленных выбоин, поскольку транспортное средство постоянно задевало грунт днищем, и отметил, что до конечного пункта оставалось пройти всего километр.

Перевозки на данном маршруте осуществляет ООО «АТП Владивосток» — предприятие, зарегистрированное в городе Дальнегорск Приморского края. Местные жители ранее неоднократно жаловались на регулярные нарушения расписания автобусов этого перевозчика, из-за чего они вынуждены опаздывать на запланированные мероприятия.