У композитора Щедрина появились наследники

Генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс заявил, что наследственное дело композитора Родиона Щедрина открыто. Это значит, что появились его наследники, которые обратились к нотариусу, сообщает РИА Новости.

Адамс напомнил, что момент открытия наследства наступает со смертью гражданина или со вступлением в силу решения суда о признании его умершим.

«Само "наследственное дело" у нотариуса возникает только тогда, когда кто-то из заинтересованных лиц подаст первый документ — обычно это заявление наследника о принятии наследства или о выдаче свидетельства», — объяснил юрист.

Ранее из жизни в возрасте 92 лет ушел советский и российский композитор Родион Щедрин. Он написал такие оперы, как «Мертвые души», «Не только любовь», «Лолита». Также он сочинил такие балеты, как «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Дама с собачкой». Композитор более 60 лет прожил в браке с Майей Плисецкой.