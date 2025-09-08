Школьники рыдают из-за новых правил: туалеты под замком, 10 минут на обед

Слезы вместо радости от встречи с друзьями, стресс вместо ожидания нового учебного года — так начался сентябрь для учеников одного из британских колледжей. Родители сообщают, что дети возвращаются домой подавленными и напуганными из-за новых драконовских правил, которые сравнивают с тюремными.

Самое шокирующее нововведение — туалеты теперь запираются во время уроков. Чтобы воспользоваться ими, ученик должен публично попросить разрешения у учителя, а потом ждать специального сотрудника с ключ-картой, который его сопроводит. Это привело к огромным очередям на переменах, и многие дети, чтобы избежать проблем, просто перестали пить воду в течение дня.

Не менее тяжелая ситуация сложилась в столовой. На прием пищи отводится всего десять минут. За это короткое время нужно успеть получить еду, найти место и успеть поесть. Те, кто оказывается в конце очереди, часто вынуждены выбрасывать свой обед почти нетронутым. Само меню стало значительно скуднее: исчезли соки и молоко, остались лишь простые блюда.

В первый же день учебы учеников встретил человек в должности сержанта по строевой подготовке, который заставлял их выстраиваться в идеально ровную шеренгу. Пока весь класс не выполнял требование, войти в здание было нельзя. Детей оставляли стоять под проливным дождем по пятнадцать минут. Для того чтобы заставить учеников быстрее переходить между уроками, в коридорах включают музыку. Если песня заканчивается, а ребенок еще не в классе, его ждет наказание.

Для детей с особенностями развития и медицинскими проблемами новые правила стали настоящим испытанием. Родители рассказывают о случаях, когда дети не могли дождаться сопровождающего, что приводило к неприятным последствиям. Многие семьи приняли решение не пускать детей в школу до тех пор, пока ситуация не изменится.

Администрация коллежда утверждает, что все изменения направлены на создание спокойной и безопасной обстановки. Они заявили, что прислушиваются к мнению родителей и готовы вносить поправки, но в целом уверены в правильности выбранного курса.