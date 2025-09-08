Слуцкий призвал сделать бесплатными кружки для детей из многодетных семей

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о необходимости сделать в России бесплатными муниципальные и школьные кружки и секции для детей из многодетных семей.

По его словам, сегодня складывается такая ситуация, что возможность развивать талант ребёнка зависит от кошелька родителей.

«Есть деньги — будет английский, программирование, шахматный клуб и ораторское искусство. Нет денег — переполненные кружки в школе, где часто нет ни профильных специалистов, ни оборудования. В России так быть не должно. Для многодетных муниципальные и школьные кружки должны быть бесплатными. Для всех детей в семье», — цитирует парламентария РИА Новости.

При этом депутат отметил, что в России на сегодняшний день семьи в среднем тратят на кружки и секции до 11 тыс. рублей в месяц.

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» ранее предложили ввести сертификат на допобразование детям из многодетных семей.

Кандидат экономических наук доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин между тем рассказал, на какие федеральные и региональные меры поддержки могут рассчитывать семьи с детьми.