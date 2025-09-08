8 сентября: какой праздник отмечают в России и мире

8 сентября в России чествуют защитников блокадного Ленинграда, а во всем мире отмечают Международный день грамотности. Для верующих людей этот день — Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. «Лента.ру» рассказывает о праздниках и традициях, связанных с 8 сентября.

Праздники в России

Дeнь пoминoвeния зaщитникoв Лeнингpaдa, пaвшиx и живыx

Началом блокады Ленинграда считается 8 сентября 1941 года. В окружении оказались около двух миллионов человек. С момента начала обороны и до полного освобождения города были убиты, ранены или пропали без вести более миллиона советских военнослужащих. Среди мирного населения, по разным данным, ушли из жизни от 649 тысяч до 1,1 миллиона человек.

Какие еще праздники отмечают в России 8 сентября

День финансиста.

Праздники в мире

Международный день грамотности

Праздник впервые ЮНЕСКО. Организация утвердила Международный день грамотности по итогам Всемирной конференции министров образования, которая прошла в Тегеране годом ранее. Датой выбрали день открытия мероприятия.

Исследование, проведенное ЮНЕСКО в 2020 году, показало, что каждый седьмой человек старше 15 лет не обладает базовыми знаниями. При этом повышение уровня грамотности способствует улучшению качества жизни, достижению гендерного равенства, расширению прав и возможностей для разных групп населения по всему миру.

Какие еще праздники отмечают в мире 8 сентября

День посиделок на кухне; День извинений; Международный день солидарности журналистов; День сериала «Звездный путь».

Какой церковный праздник 8 сентября

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

Праздник был установлен в память о спасении Москвы от нашествия войск хана Тамерлана. В 1395 году он вплотную подступил к городу — опытное ордынское войско во много раз превосходило по численности русские отряды. Чтобы восстановить моральный дух москвичей, митрополит Киприан велел привезти в город Владимирскую икону. Образ встретили на Кучковом поле. Именно это событие и называют Сретением.

Согласно преданию, москвичи неустанно молились перед иконой, и произошло чудо — Тамерлану явилась во сне Дева Мария и велела оставить город в покое. Испугавшись грозного знамения, военачальник не решился перейти в наступление.

Какие еще церковные праздники отмечают 8 сентября

День памяти мучеников Адриана и Наталии; Почитание Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»; День памяти блаженной Марии Дивеевской.

Приметы на 8 сентября

На Руси 8 сентября отмечали день Натальи Овсяницы. В этот день крестьяне завершали сбор овса и готовили выпечку из овсяной муки. А еще было принято приносить в дом ветку рябины — считалось, что она поможет сохранить благополучие в семье и прогонит нехорошие сны.

Если 8 сентября на рябине много плодов, а листва с дуба и березы еще не опала — зима будет морозной; В лесу слышен стук дятла, значит, скоро наступит дождливая погода; В этот день нельзя объедаться — иначе в семье не будет достатка; 8 сентября замужним женщинам не стоит вступать в конфликты с супругом и семьей — это не решит проблемы, а только их усложнит; На Наталью Овсяницу нельзя жаловаться — день нужно провести в хорошем настроении.

Кто родился 8 сентября

Массовый зритель познакомился с Мартином Фрименом в 2003 году после выхода романтической комедии «Реальная любовь». Также он снимался в британской версии «Офиса», фильме «Автостопом по галактике» и сериале «Фарго». Всемирную известность актеру принесла роль Джона Ватсона в сериале «Шерлок», также он сыграл хоббита Бильбо Бэггинса в кинотрилогии «Хоббит».

Бориса Рыжего называют «последним советским поэтом». За свою короткую жизнь он написал более тысячи стихотворений, которые были переведены на многие европейские языки. Также Борис Рыжий участвовал в международном поэтическом фестивале в Нидерландах и считался "самым талантливым поэтом своего поколения". Однако жизнь молодого поэта трагически оборвалась в 26 лет.

Кто еще родился 8 сентября

Ричард I Львиное Сердце (1157-1199) — английский король; Наталья Гончарова (1812-1863) — супруга Александра Пушкина; Владимир Епифанцев (54 года) — российский актер; Авичи (1989-2018) — шведский музыкальный продюсер и диджей.