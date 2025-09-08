Санкт-Петербург предложили девять дней в году называть по-другому

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил в дни праздников и памятные даты временно возвращать Санкт-Петербургу название Ленинград.

"Сейчас почетное имя "город-герой Ленинград" в праздники используют наравне с названием города, указатели "Санкт-Петербург - город-герой Ленинград" устанавливают на автомагистралях, в аэропорту Пулково, у Московского вокзала, в Большом порту. Хорошее решение, но все же какое-то половинчатое и незавершенное. Я предлагаю использовать пример Волгограда, который девять раз в году временно именуется "Сталинградом", - сказал Миронов ТАСС.

Он предлагает использовать название "Ленинград" 18 января (День прорыва блокады Ленинграда), 27 января (День полного снятие блокады), 8 сентября (День начала блокады Ленинграда). Кроме того, предлагается использовать название Ленинград 1 мая - в этот день Ленинград был назван городом-героем, а также 8 мая - в день награждения города орденом "Золотая звезда", а также в День защитника Отечества, в День Победы, День памяти и скорби, День героев Отчества.

"Надеюсь, что мои земляки, депутаты Законодательного собрания поддержат это предложение и примут решение, которое, по моему глубокому убеждению, станет искренним свидетельством уважения к подвигу наших предков", - добавил Миронов.