Запорожская область частично осталась без света, об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Он отметил, что обесточены некоторые населенные пункты, причины отключения электроснабжения выясняются. Бригады энергетиков приступили к восстановительным работам.

Как уточняет ТАСС, энергоснабжение в Мелитополе Запорожской области восстановлено, свет подали в жилые дома, включено уличное освещение.

В конце августа Балицкий сообщал, что в Запорожской области на фоне пиков потребления и ремонтно-восстановительных работ на нефтеперерабатывающих заводах наблюдаются проблемы с розничной реализацией бензина марок Аи-92 и Аи-95.