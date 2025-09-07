Озвучены обстоятельства смерти гранд-мастера фантастики Василия Головачева

Причиной смерти советского российского писателя-фантаста, сценариста и продюсера Василия Головачева стали проблемы с сердцем.

В июне Василий Васильевич отметил 77-летие.

Как рассказал о своем ЖЖ писатель Эдуард Геворкян, Головачев умер несколько часов назад в больнице.

При этом прозаик, отвечая на вопрос подписчиков, подчеркнул, что печальная информация, к сожалению, достоверна.

Василий Головачев родился в 1948 году в Брянской области. Публиковался с конца 1960-х. Писатель - лауреат огромного количества премий и наград. На его счету более шестидесяти романов и столько же рассказов.

Ряд циклов автора - программные для советской и российской жанровой литературы. Книги писателя неоднократно переиздавались.

В 2009-м по его "Смершу-2" вышла лента "Запрещенная реальность" с Вдовиченковым, Валуевым, Толкалиной. ВВГ выступил сценаристом и продюсером проекта и сыграл в картине одну из ролей.