После аварийного отключения электроснабжения энергетики поэтапно подключают потребителей, системы работают в штатном режиме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В частности, уже восстановлено энергоснабжение Мелитополя, пишут информационные агентства.

В Мелитополе жилые дома снова обеспечены электричеством, также восстановлено наружное освещение, передает ТАСС.

Балицкий сообщал в Telegram, что в ряде населенных пунктов региона было зафиксировано «частичное отключение электроснабжения». По его словам, причины аварии уточняются.

«Энергетики поэтапно подключают потребителей в населенных пунктах, где произошло аварийное отключение электроснабжения», – сообщил он. Балицкий поблагодарил жителей за терпение и подчеркнул, что все системы работают в штатном режиме. Власти продолжают мониторинг ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели в ряде населенных пунктов Запорожской области произошли перебои с электроэнергией из-за сильной грозовой активности. Отключения электроснабжения в регионе также случались из-за атак дронов ВСУ. Кроме того, частичное отключение электроснабжения в Запорожской области вызывала жара.