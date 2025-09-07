Стало известно, где россияне смогут получить визу США

США обновили правила для всех заявителей на неиммиграционные визы, записывающихся на собеседование, пишет на официальном сайте пресс-служба Бюро консульских вопросов Госдепа США.

К неиммиграционным визам США относятся более десятка типов виз, в том числе туристические B-2, для деловых поездок B-1, визы J в рамках образовательных обменов, журналистские I.

На фоне новых правил, заметили в ведомстве, заявители на неиммиграционные визы США (NIV) должны записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или постоянного проживания.

В Бюро пояснили, что для граждан стран, где Соединенные Штаты не осуществляют выдачу виз, определен список городов, где это можно сделать.

Так, для россиян теперь доступны только два варианта: посольство США в Астане или в Варшаве. Граждане Белоруссии смогут подавать документы только в Вильнюсе и Варшаве.

Другие страны заявления больше не принимают, но уже назначенные собеседования сохраняются. При этом возможны более длительные сроки ожидания интервью для получения визы, отметили в пресс-службе.

В Госдепе уточнили, что новые правила не распространяются на визы A, G, C2, C3, а также дипломатические.

Ранее сообщалось, что Китай принял решение смягчить визовые правила для россиян — туристам при въезде в страну на срок до 30 дней потребуется только действующий загранпаспорт.