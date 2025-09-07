С мемориала погибшим героям СВО украли колокол

Неизвестные похитили с мемориала героями спецоперации на кладбище в Волгодонском районе Ростовской области колокол, сейчас их ищет полиция, сообщают в пресс-службе МВД.

Воинский мемориал героям СВО расположен на кладбище на хуторе Лагутники – в память о жителях хутора, погибших при исполнении воинского долга, был установлен знак с аркой и колоколом всего несколько дней назад, но уже был осквернен.

В полиции начали расследование по этому факту, проводятся мероприятия по поиску причастных к преступлению лиц.