В российском регионе обокрали священника

Настоятель одного из храмов в Бежецке Тверской области был вынужден обратиться в полицию после того, как его обокрали на парковке у собора. Мужчина сообщил о пропаже кошелька с 26 тысячами рублей и мобильного телефона.

В полиции уточнили, что оперативники опросили служителей храма и очевидцев, вскоре злоумышленника установили. Им оказался житель Бежецка 1987 года рождения.

- Выяснилось, что настоятель храма по неосторожности оставил телефон и кошелёк на капоте автомобиля, после чего сел в машину и отъехал. Вещи упали на землю, где их и обнаружил злоумышленник, - говорится в сообщении УМВД РФ по Тверской области.

У подозреваемого обнаружили и изъяли похищенное, в том числе и большую часть денег – остальное тот пропил. Мужчина признался в краже, он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.