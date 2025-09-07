В Петербурге приостановили вход в Главный музейный комплекс Эрмитажа

В Санкт-Петербурге приостановили вход в Главный музейный комплекс Эрмитажа. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | Новости» со ссылкой на источник.

© Газета.Ru

По его данным, вход закрыт в связи с сообщением об угрозе минирования.

В настоящее время информация уточняется.

3 сентября автовокзал в Липецке эвакуировали из-за сообщения о возможном минировании. В пресс-службе областного правительства заявили о работе экстренных служб в здании и приостановке отправки рейсов.

В июле поликлинику №10 в Луганске эвакуировали из-за анонимного письма о минировании. По данным министерства здравоохранения Луганской народной республики (ЛНР), главный врач медицинского учреждения получил электронное письмо о том, что в здании заложена бомба с треххлористым фосфором.

Сотрудники оперативных служб не обнаружили взрывоопасных предметов и веществ, и поликлиника возобновила работу в штатном режиме.