К конфликту Мизулиной и Крида подключился российский губернатор

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вмешался в публичный конфликт общественной деятельницы Екатерины Мизулиной и певца Егора Булаткина (Крида). Глава региона предложил Булаткину приехать «в гости поговорить», после чего рэпер поймет свою неправоту.

Губернатор опубликовал «кружок» в телеграм-канале, где высказал свое предложение Криду.

«Егор, доброе утро… Я прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны — девушки. Вот, Егор, ты не прав. Я не хочу обсуждать заочно, почему ты не прав. Я просто тебя прошу, приедь, пожалуйста, в Самарскую область», — заявил Федорищев.

Он уточнил, что зовет Крида «просто в гости поговорить», а не для того, чтобы устраивать концерт, которому «не время и не место».

По словам губернатора, он уверен, что Крид поймет свою неправоту.

Губернатор также опубликовал пересланное сообщение одного из знакомых, который написал, что готов оплатить Криду авиабилеты до Самары за счет «накопленных в командировках бонусных миль».

Ранее сообщалось, что публичный конфликт Крида и Мизулиной вышел на новый уровень.