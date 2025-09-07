Россия готовится к самой непредсказуемой зиме

Предстоящая зима обещает стать очередным ярким свидетельством необратимых климатических изменений в России, которые уже сейчас существенно влияют на природные и социально-экономические процессы в стране.

По мнению климатологов, грядущий зимний сезон станет предвестником более масштабных и глубоких трансформаций, которые наступят в ближайшие десятилетия, сообщает ИА DEITA.RU.

Синоптики рассказали РИА Новости о том, что Россия нагревается примерно в 2,5 раза быстрее, чем средний мировой показатель, что связано с её уникальным географическим положением и особенностями рельефа. Около двух третей территории страны находятся в приполярных широтах, где климатические изменения проявляются особенно остро и стремительно.

В долгосрочной перспективе, через 30-50 лет, южные регионы России, такие как Краснодарский край и Поволжье, могут стать непригодными для традиционного земледелия, особенно для выращивания зерновых культур, из-за сокращения осадков и удлинения жаркого сезона.

Что касается предстоящей зимы, то климатологи прогнозируют самый нестабильный сезон за последние 250 лет, то есть за всё время наблюдений за погодой в России. Рекордное потепление Мирового океана усиливает атмосферные процессы, что приведёт к резким перепадам температур и экстремальным осадкам.

Ожидается, что снег может выпасть уже в середине ноября, однако устойчивый снежный покров сформируется лишь к декабрю. Частые оттепели и морозы будут способствовать образованию гололёда, создавая опасные условия на дорогах.

Февраль, особенно в европейской части России, обещает быть особенно хаотичным: количество осадков может превысить норму вдвое, средняя температура будет на 4 градуса выше обычной, а перепады температур достигнут 18 градусов. Особую опасность представляет возможность ледяного дождя, который способен вызвать массовые отключения электроэнергии и серьёзные сбои в работе инфраструктуры.

Для Приморского края грядущая зима может стать аномальной и уникальной по своим климатическим характеристикам. В отличие от традиционно холодных и снежных зим, регион ожидает значительное потепление, связанное с влиянием тёплых воздушных масс с Тихого океана и аномально высокой температурой морской поверхности.

Это приведёт к редким, но интенсивным осадкам в виде дождя, а не снега, что повысит риск наводнений и оползней в горных районах. Температура воздуха зимой в Приморье может держаться на уровне, значительно превышающем климатическую норму — иногда до +5…+8 °C, что для края является аномалией.