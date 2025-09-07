Песков раскрыл, чем занимается Путин каждый день помимо работы

Президент России Владимир Путин ежедневно занимается спортом, но во время больших зарубежных поездок это ему не всегда удается, рассказал в кулуарах ВЭФ-2025 пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет «Российская газета».

Журналисты попросили представителя Кремля раскрыть, как президент выдерживает такой напряженный график — за несколько дней он посетил Китай, Владивосток и Самарскую область.

«Честно говоря, мне самому иногда трудно понять, откуда он [Путин] берет в себе столько сил», — признался Песков.

По его словам, российский лидер спит по четыре часа в сутки, иногда меньше, но всегда остается на «пике концентрации». Он добавил, что президент старается постоянно заниматься спортом, ежедневно.

В мае 2025 года Владимир Путин сообщил, что каждый день занимается спортом по 1,5 часа. Он уточнил, что также ходит в бассейн или занимается кардионагрузкой.