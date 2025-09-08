Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска

В новосибирском международном аэропорту «Толмачёво» задерживается прибытие более 20 авиарейсов.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло авиагавани.

Отмечается, что речь идёт о рейсах из Иркутска, Владивостока, Абакана, Братска, Пекина (КНР), Кызыла, Сочи, Усть-Каменогорска (Казахстан), Благовещенска, Новокузнецка, Мирного, Южно-Сахалинска и других городов.

Причина пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет рейсы.