Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска
В новосибирском международном аэропорту «Толмачёво» задерживается прибытие более 20 авиарейсов.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло авиагавани.
Отмечается, что речь идёт о рейсах из Иркутска, Владивостока, Абакана, Братска, Пекина (КНР), Кызыла, Сочи, Усть-Каменогорска (Казахстан), Благовещенска, Новокузнецка, Мирного, Южно-Сахалинска и других городов.
Причина пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет рейсы.